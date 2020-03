Per il terzo giorno consecutivo i contagi da Coronavirus in Italia continuano a diminuire. Oggi, va sottolineato, c’è stato un leggero aumento rispetto a ieri, ma resta comunque netto il calo rispetto alla giornata di sabato che sembra ormai essere stata individuata come il picco massimo dell’epidemia. Nella giornata odierna sono aumentate le morti (743) ma anche i guariti (894). I contagi giornalieri sono stati invece 5222.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

69.176 contagiati

6.820 morti

8.326 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 54.003, così suddivise:

21.937 ricoverate in ospedale

3.396 ricoverate in terapia intensiva (6% del totale)

28.697 in isolamento domiciliare

