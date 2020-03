Nei giorni scorsi l’australiano Bernard Tomic ha dichiarato d’avere tutti i sintomi del Coronavirus, mettendosi in auto isolamento in quel di Miami. Adesso è saltato fuori un altro tennista del tour ATP che potrebbe essere positivo al tampone. Si tratta del tunisino Malek Jaziri, il quale ha infatti dichiarato: “Ho svolto tutti gli esami medici. La quarantena volontaria mi consentirà di evitare di infettare i miei cari se il mio contagio da coronavirus sarà confermato“. Dunque ancora l’esito del tampone non è stato reso noto da Jaziri, il quale però al momento si sta auto-isolando in modo da non creare problemi ai suoi familiari.

