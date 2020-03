Quando Balotelli parla non è mai banale, soprattutto in un periodo così delicato. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, fermando anche la Serie A, come aveva chiesto da tempo l’attaccante del Brescia che, intervenuto in una diretta Instagram di Damiano Er Faina, ha rincarato la dose.

Parole durissime di Balo all’indirizzo della Juve: “la Lazio è forte, ma dovevano far tornare in testa la Juventus prima di fermare il campionato. Io spero che non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere. Io lo avevo detto da subito di fermare l’Italia e la gente si arrabbiava. Se avessimo chiuso tutto subito forse adesso ne saremmo già fuori. Di questo passo il Coronavirus lo avremo ancora fino al 2021“.

