Il Coronavirus ha sconvolto le vite di tutti noi, costretti ad una quarantena forzata per cercare di fermare il diffondersi del virus. Si può uscire solo per svolgere delle operazioni di primissima necessità, quali fare la spesa, recarsi a lavoro oppure dal medico, e per farlo bisognerà esporre un’autocertificazione nel caso in cui si venga fermati dalle forze dell’ordine che in questi giorni stanno effettuando i controlli in giro per le città.

Per chi avesse difficoltà a stampare il consueto modulo, oppure semplicemente volesse evitare il cartaceo, vi è un’autocertificazione online che si può comodamente tenere sul cellulare ed esporre all’occorrenza. Il modulo online si può scaricare a questo link, in modo da averlo sempre a portata di mano dopo averlo regolarmente compilato.

Valuta questo articolo