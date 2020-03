E’ davvero incredibile quello che la paura può portare a fare. Il Coronavirus sta paralizzando il mondo intero, costringendo le popolazioni a rinchiudersi in casa per limitare il contagio e provare a sconfiggere il prima possibile il virus, ma c’è chi continua a non rispettare le regole e a mettere a serio rischio le altre persone.

Proprio per evitare il contagio le persone sarebbero disposte a fare qualsiasi cosa: ecco dunque che dall’Ecuador arriva un video davvero folle. All’Ecuador International Airport alcune auto della polizia e dell’autorità municipale di Guayaquil, hanno invaso la pista in modo tale da impedire ad un velivolo l’atterraggio. Il problema? Il mezzo arrivava da Madrid, città nella quale il virus si sta diffondendo sempre più.

Valuta questo articolo