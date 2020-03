L’emergenza Coronavirus spaventa l’intero pianeta, compresa l’Australia, che ha deciso in questi giorni di aumentare le restrizioni per quanto riguarda i viaggiatori proveniente dall’Italia.

Una decisione che, ovviamente, presenta importanti ripercussioni anche per la Formula 1, che nel prossimo week-end farà tappa a Melbourne per la prima gara della stagione. Il premier Morrison ha rivelato che tutti i passeggeri provenienti dal Belpaese dovranno sottoporsi a misure di screening avanzate: rispondere a più domande al momento del check-in e sottoporsi al termoscanner una volta atterrati. Nel paddock sono molte le persone italiane che lavorano in Ferrari, Alpha Tauri e Pirelli: un eventuale inasprimento delle misure di sicurezza potrebbe dunque impedire a questa gente di sbarcare in Australia, determinando così l’annullamento del Gran Premio.

