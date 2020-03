“Lo scoppio del Coronavirus continua a causare interruzioni a molti eventi sportivi in ​​tutto il mondo. Stiamo collaborando con i nostri rispettivi tornei e le autorità locali in cui si svolgono gli eventi ATP Tour e ATP Challenger Tour, per garantire la salute e la sicurezza di personale, giocatori e tifosi con la massima priorità. Siamo regolarmente in contatto con i nostri giocatori e i membri dei tornei in merito alle ultime misure e linee guida precauzionali sulla salute, nonché per eventuali consigli di viaggio. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione man mano che si evolve“. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale dell’ATP. L’allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo del tennis, di seguito i tornei del circuito che verranno posticipati, dopo che anche tanti Challenger sono stati spostati di data:

Anning, Cina ( inizio 20 aprile 2020)

Seoul, Corea del Sud (inizio 27 aprile 2020 – rinviata ad agosto)

Busan, Corea del Sud (inizio 4 maggio 2020 – rinviata ad agosto)

Gwangju, Corea del Sud (inizio 11 maggio 2020 – rinviato ad agosto).

Valuta questo articolo