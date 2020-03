Anche in Francia c’è stato l’inutilissimo assalto ai supermercati dopo l’arrivo del Coronavirus. La paura ha superato la ragione, come successo anche in alcune regioni d’Italia. Ma tant’è, i video che arrivano dalla Francia sono pazzeschi, sopratutto uno che è balzato all’occhio di noi italiani, dato che i francesi hanno fatto a spintoni per accaparrarsi un prodotto nostrano: la Nutella Ferrero. Certamente è un prodotto molto amato, ma è impensabile che possa succedere quanto accaduto nel video che segue, sopratutto visto e considerato che non c’è alcuna necessità di fare incetta di spesa dato che i supermercati resteranno fruibili sempre e comunque. Ecco dunque il video di quanto accaduto.

