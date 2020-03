L’allarme Coronavirus ha fermato tutta l’Italia dello sport. Le varie federazioni hanno preso importanti provvedimenti, bloccando i campionati. Arriva dai social l’appello delle ragazze dell’Imoco Volley: “in questo momento di crisi nazionale, lo sport è sempre stato un mezzo per uscire dalle difficoltà. Giocare per noi significa mandare un messaggio positivo a tutta Italia“, ha affermato Monica De Gennaro. “Noi vogliamo giocare“, hanno esclamato in coro le sue compagne di squadra.

“Stiamo attraversando un periodo duro, difficile, fermarci non ci aiuterà a superare la difficoltà ma solo ad alimentare paura e incertezze… Lo sport è sempre stato un elemento fondamentale per questa nazione , crea legami e manda messaggi positivi. Crediamo che unirci tutti intorno ad esso facendoci forza potrebbe essere un primo passo verso una rinascita. NON FERMATECI. Visto che non è nelle nostre mani, e tra poco verrà presa una decisione riguardo al fatto di stoppare o meno il nostro campionato vogliamo condividere il nostro pensiero. #nostop #vogliamogiocare“, ha scritto Paola Egonu sui social.

Valuta questo articolo