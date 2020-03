L’emergenza Coronavirus si estende a macchia d’olio in tutto il mondo. I continui casi di positività al Covid-19 e le magliaia di decessi fatti registrare dall’inizio dell’epidemia hanno costretto anche lo sport a fermarsi. In questi giorni, i principali sportivi si sono adoperati in ambito solidale, con donazioni o semplici messaggi d’incoraggiamento.

Su Instagram anche Cristiano Ronaldo ha invitato tutti alla prevenzione e alla solidarietà con un messaggio toccante: “il mondo sta attraversando un momento molto difficile che richiede a tutti massimo sforzo. Oggi vi parlo non come calciatore ma come figlio, padre, essere umano coinvolto in una vicenda che sta riguardando tutto il mondo. È importante seguire tutte le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi su come affrontare la situazione. Proteggere la vita umana deve prevalere su qualsiasi interesse. I miei pensieri sono per chiunque abbia perso un affetto, la mia solidarietà va a chi sta combattendo contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e il mio supporto continuo è per i medici che stanno mettendo in gioco la loro stessa vita per aiutare altre persone“.

Valuta questo articolo