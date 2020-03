Il Tourist Trophy 2020 non verrà disputato, il Governo dell’Isola di Man ha deciso di annullare l’evento in programma dal 30 maggio al 13 giugno a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’isola con una nota ufficiale: “la decisione di cancellare la gara non è stata presa a cuor leggero, ma abbiamo valutato tutte le opzioni, incluso lo spostamento in calendario. Il governo dell’Isola di Man ora discuterà con tutte le persone coinvolte che verranno colpite da questa decisione, che chiaramente avrà un suo impatto. Date le restrizioni sugli accessi al paese, dovevamo prendere una decisione per tempo in modo da capire come procedere. L’Isola di Man e il TT hanno affrontato il problema del COVID-19 prendendo questa decisione, in modo da preservare la salute di team, piloti, sponsor e addetti ai lavori, oltre che di tutti gli appassionati che sarebbero venuti dal mondo. La scelta è basata anche sul preservare la sicurezza e la salute dei residenti“.

