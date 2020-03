Nonostante ormai sia chiaro che l’attività sportiva in quasi tutto il mondo sia sospensa a causa dell’emergenza Coronavirus, continuano ad arrivare notizie importanti, che annunciano la cancellazioni di diversi eventi. Dal mondo del ciclismo è stata dichiarata oggi la cancellzione del Tour of The Alps, in programma dal 20 al 24 aprile e del Giro di Romandia, che si sarebbe invece dovuto disputare dal 28 aprile al 3 maggio.

