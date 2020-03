Il Coronavirus non risparmia proprio nessuno. Dalle persone normali agli sportivi, dagli attori ai politici. In Germania desta preoccupazione la situazione di Angela Merkel, cancelliera tedesca attualmente posta in quarantena. Secondo l’agenzia Dpa, che cita le parole del portavoce, la Merkel ha avuto dei contatti con un medico che, successivamente, è risultato positivo al Coronavirus.

Valuta questo articolo