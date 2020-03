L’emergenza Coronavirus sta piegando il mondo intero, ma nonostante le tante vittime, lo sta anche rendendo più forte ed unito. Tanti gli episodi che in questi giorni stanno regalando sorriso speciali alle persone costrette a rimanere rinchiuse in casa per limitare il contagio e sconfiggere questo nemico invisibile.

Tra questi, spicca una scena davvero dolcissima che arriva da Andorra: un gruppo di vigili ha messo in scena un siparietto davvero simpatico. All’improvviso è partita la canzone “Baby Shark” e gli uomini hanno iniziato a ballare in mezzo alla strada, regalando un sorriso unico in un momento davvero difficile per il mondo intero.

