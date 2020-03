Allenarsi a casa si può. La Federazione Ciclistica, in attesa che passi l’emergenza Covid-19 e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Istituzioni, che raccomandano un comportamento responsabile e l’uscita da casa solo per motivi urgenti e non derogabili, ha attivato una serie di iniziative volte a favorire l’allenamento a casa.

Il Centro Studi della Federazione ha predisposto diversi piani per l’allenamento in casa con, in alcuni casi, anche dimostrazioni video.

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito federale, nella sezione specifica “Allenarsi a casa”, il piano di allenamento per cat. Juniores e Under 23 e esercizi base con la bicicletta. Per sollecitare anche i Master a rispettare le indicazioni generali è stato pubblicato anche un piano di allenamento a casa per loro.

Inoltre vi sono anche news riguardo le opportunità di allenamento streaming, come nel caso dell’appuntamento fisso e gratuito, alle 18 di ogni giorno, con Angelo Furlan, ex pro, attualmente Istruttore Nazionale e Formatore del Centro Studi della FCI per un’ora di lezione di “indoor cycling” sul suo canale Facebook angelofurlan360, e l’opportunità offerta da Bikevo a tutti i tesserati per un abbonamento gratuito per 60 giorni con il portale di coaching.

