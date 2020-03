La Bundesliga è stata sospesa fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus, ma il Lipsia non ha nessuna intenzione di sospendere gli allenamenti della squadra.

I giocatori infatti si sono presentati questa mattina al centro sportivo di Cottaweg per allenarsi tutti insieme in campo, in barba alle disposizioni del governo. Una volta ascoltate le raccomandazioni dell’amministratore delegato, Oliver Mintzlaff, e del direttore sportivo, Markus Krösche, i calciatori hanno iniziato ad allenarsi sotto lo sguardo vigile di Nagelsmann, che ha diviso la squadra in tre campi di allenamento facendo svolgere lavoro individuale. Dopo un’ora il rompete le righe, con i giocatori che hanno fatto la doccia in camera per poi consumare il pranzo a casa propria.

