Dalle porte chiuse a quelle aperte, dall’ipotesi rinvio allo stravolgimento dei calendari. Lo sport italiano sconvolto nella sua regolarità dall’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore si è riunito il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte che ha suggerito 30 giorni di stop agli eventi sportivi per evitare il diffondersi del Covid-19. “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro“, si legge in un’agenzia Ansa riportata qualche minuto fa. La proposta potrebbe integrare presto il Decreto firmato lo scorso 1° marzo. Intanto la prefettura di Torino ha deciso per il rinvio di Juventus-Milan di Coppa Italia a data da destinarsi.

