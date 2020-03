Non solo Juventus-Milan, anche l’altra semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso il prefetto del capoluogo campano in base alle disposizioni sanitarie per l’emergenza Coronavirus, che vietano per motivi di sicurezza la riunione di molte persone nello stesso posto.

Impossibile al momento definire una data per il recupero, considerando anche le numerose gare di campionato da dover giocare. Si attendono novità, ma non è escluso che la Coppa Italia possa essere clamorosamente annullata.

