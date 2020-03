La Lega ha deciso ieri, spiazzando tutti, di rinviare nuovamente le partite in programma per il weekend nelle zone più a rischio per la situazione Coronavirus che ha colpito l’Italia. E’ ancora da decidere quale sarà la la sorte di Sampdoria-Verona in programma domani, mentre a far particolarmente discutere è la scelta di confermare la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma mercoledì sera, a porte chiuse.

L’accesso allo stadio, però, sarà vietato solo ai tifosi lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli. Una decisione che sta facendo molto discutere.

