E’ arrivata finalmente la decisione della Lega sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma all’Allianz Stadium il prossimo 4 marzo.

Si è deciso che la gara venga disputata a porte aperte, a meno che non intervenga il Governo per determinarne il rinvio. In assenza di tali disposizioni, la partita si svolgerà con il pubblico in tribuna, anche se allo stadio non potranno accedere i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona.

