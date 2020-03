Stravolto l’intero programma di Coppa Italia. Dopo il rinvio della partita Juventus-Milan, arrivato nella serata di ieri, restava in bilico la situazione legata a Napoli-Inter. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, anche la seconda semifinale di Coppa Italia verrà rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella giornata di ieri, 18 squadre di Serie A hanno dato l’ok a recuperare la 26ª giornata nel weekend, proposta alla quale solo Napoli ed Inter non avevano dato risposta. La società partenopea ha dato parere favorevole in tarda nottata attraverso il presidente De Laurentiis, mentre l’Inter ha perseguito la propria strada di contrarietà alla proposta, mostrata pubblicamente a più riprese.

