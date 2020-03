L’Italia non si ferma contro la Corea del Sud, nonostante abbia già conquistato il pass per le Finals di Coppa Davis in programma a Madrid. Gli azzurri, già sul 3-0 dopo il doppio di questa mattina, calano il poker grazie a Stefano Travaglia, che annienta letteralmente il sudcoreano Chung.

Il match dura lo spazio di 46 minuti, giusto il tempo che serve al tennista italiano per stendere senza problemi il proprio avversario, annichilito con il risultato di 6-0, 6-1. Una grande dimostrazione di forza quella di Travaglia, che permette così all’Italia di salire sul 4-0.

