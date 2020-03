Coppa Davis, in corso i playoff per la fase finale della competizione, con l’Olanda impegnata nel match contro il Kazakistan. Il primo match giocato è stato quello tra Robin Haase ed il kazako Kukushkin, vinto dall’olandese al terzo set al termine di un match molto combattuto. Nonostante il grande equilibrio Haase ha ben pensato di far venire un infarto ai suoi tifosi, servendo da sotto proprio in occasione del match point, andato poi in porto. Ecco la follia tennistica dell’olandese durante il match contro Kukushkin.

Underarm serve before sealing match point 😳 Audacious from @robin_haase as 🇳🇱 draw first blood in #KAZNED #DavisCupQualifiers pic.twitter.com/XO9at81TUY — Davis Cup (@DavisCup) March 6, 2020

