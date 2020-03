Coppa Davis, i playoff hanno dato i propri verdetti, dunque è completo il quadro delle Nazionali che prenderanno parte alle Finals di Madrid del prossimo novembre. Il novero delle squadre è davvero di primissimo livello, pochi i big che resteranno fuori dalle Finals, tra questi Federer e Wawrinka che non hanno preso parte ai playoff per la loro Svizzera a causa di ben noti problemi fisici. Ecco dunque le 18 squadre che prenderanno parte al torneo, il 12 marzo alle ore 16 vi sarà il sorteggio dei gironi in vista delle Finals:

Spagna

Gran Bretagna

Canada

Russia

Francia

Serbia

Croazia

Ungheria

Colombia

Australia

Italia

Germania

Kazakistan

Repubblica Ceca

Austria

Ecuador

Svezia

USA

