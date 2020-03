Coppa Davis alle porte, nel prossimo weekend Italia e Corea del Sud si affronteranno in quel di Cagliari, ancora non è chiaro se a porte aperte o chiuse. Intanto da casa azzurri arrivano brutte notizie in merito alle condizioni di uno dei tennisti convocati, vale a dire Lorenzo Sonego.

“Sento una grande responsabilità – ha dichiarato all’Unione Sarda Sonego -, giocare rappresentando il proprio Paese trasmette delle emozioni che non si provano in nessun altro contesto. Ho iniziato a sentire dolore al polso sinistro durante il match contro Pablo Cuevas a Buenos Aires, e la settimana dopo, a Rio, le cose sono peggiorate. Spero con tutto il cuore di esordire, ma ho completa fiducia nei miei compagni e, se non toccherà a me, toccherà a un altro giocatore forte che ce la metterà tutta“. Dunque problemi al polso per Sonego, il quale adesso è a rischio per i match contro la Corea del Sud. Stefano Travaglia intanto si scalda, è lui il primo degli esclusi dato che Sinner si trova negli USA per disputare un Challenger.

