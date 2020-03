Coppa Davis, Italia in vantaggio sulla Corea del Sud grazie alla netta imposizione di Fognini su Lee. Un 6-0 6-3 che non lascia spazio a repliche quello del tennista azzurro, il quale ha vinto per poi cedere la scena al compagno Gianluca Mager. Quest’ultimo è all’esordio con la Nazionale, ma si trova a dover affrontare una situazione scomoda, dato che dopo l’incontro di Fognini la pioggia ha iniziato a cadere, portando dunque al rinvio del match di Mager contro Nam. Si attende adesso il miglioramento delle condizioni meteorologiche prima di poter procedere al secondo singolare in programma quest’oggi.

