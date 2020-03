Coppa Davis, l’Italia ha un piede alle Finals. Il playoff contro la Corea del Sud è stato ben indirizzato in questa prima giornata di gare, nella quale gli azzurri guidati da Barazzutti hanno vinto entrambi i singolari in programma. Dapprima Fabio Fognini ha dominato il proprio match contro Lee vincendo con un netto 6-0 6-3, successivamente è stata la volta dell’esordio di Gianluca Mager.

L’azzurro, preferito a Sonego e Travaglia nel ruolo di secondo singolarista, ha dovuto affrontare il coreano Nam, numero 238 della classifica ATP. Mager non ha sentito il peso della responsabilità all’esordio in azzurro ed ha vinto il primo set agilmente col punteggio di 6-3. Nel secondo però è sceso in cattedra Nam, il quale è cresciuto di livello dando del filo da torcere all’italiano. Mager però non si è fatto sorprendere dal ritorno dell’avversario, chiudendo il match vincendo il secondo set per 7-5 e portando dunque l’Italia sul 2-0, già domani in occasione del doppio gli azzurri possono chiudere i conti. La “prima” di Gianluca in azzurro si conclude con un successo.

