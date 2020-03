Coppa Davis, Italia in vantaggio nello scontro con la Corea del Sud che si sta giocando a porte chiuse in quel di Cagliari. Dopo il primo singolare azzurri in vantaggio 1-0 grazie al netto successo di Fabio Fognini, il quale si è sbarazzato del coreano Duckhee Lee in un’ora circa di gioco. Un 6-0 6-3 davvero senza storia per l’azzurro, il quale ha sin da subito messo le cose in chiaro dettando il suo ritmo al match. Nel secondo set Lee ha provato a vendere cara la pelle, senza però riuscire a far male a Fognini. “Nell’ultimo mese mi è un po’ mancata la competizione dopo l’infortunio con Khachanov a Rotterdam, devo cercare di ritrovare la mia condizione ideale“, ha dichiarato Fabio. Adesso in campo l’esordiente in Coppa Davis Gianluca Mager contro Nam nel secondo singolare della giornata.

Valuta questo articolo