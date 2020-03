Non ci sarà il pubblico italiano a spingere gli azzurri venerdì 6 e sabato 7 marzo, la sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud verrà infatti disputata a porte chiuse. A renderlo noto è la Federtennis sui propri canali social, sottolineando di aver preso questa decisione in ottemperanza alle disposizione governative emanate questa sera dal Consiglio dei Ministri per contenere l’epidemia di Coronavirus.

