Coppa Davis, Italia-Corea del Sud è alle porte. Domani alle ore 12 si inizierà con il primo incontro in programma, che vedrà scendere in campo il nostro numero 1 Fabio Fognini contro Lee. Per il secondo singolare il CT Barazzutti ha scelto Gianluca Mager e non Sonego, un po’ a sorpresa nonostante i problemi al polso di Lorenzo, il quale però dovrebbe giocare il doppio al fianco di Travaglia (e non Bolelli). Di seguito il programma completo delle gare con gli orari degli incontri che si disputeranno a porte chiuse a Cagliari.

Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: la programmazione degli incontri

6 marzo 12:00

Fognini vs Lee

a seguire Mager vs Nam

7 marzo 11:00

Sonego/Travaglia vs Nam/Song

a seguire Fognini vs Nam

a seguire Mager vs Lee

Valuta questo articolo