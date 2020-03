Coppa Davis, arriva la prima grande sorpresa dei playoff, dettata anche dall’allarme Coronavirus. L’Ecuador ha fatto fuori il Giappone con un netto 3-0, approdando dunque a sorpresa alle Finals di Madrid che si disputeranno a fine anno. Un risultato netto, di certo condizionato dalle assenze di Nishikori e Nishioka, quest’ultimo spaventato dal Coronavirus. Il tennista ha infatti disertato l’impegno per paura di non poter tornare negli USA a giocare Indian Wells a partire da lunedì. Insomma, un risultato sorprendente ma molto condizionato dalle assenze. Decisivo il doppio vinto da Escobar-Hidalgo, indimenticabile la loro esultanza dopo il match point convertito.

Upset complete!

🇪🇨 Ecuador takes out Japan to reach the @DavisCupFinals in Madrid.

🇪🇨3️⃣🆚0️⃣🇯🇵#DavisCupQualifiers #JPNECU pic.twitter.com/qg2ah65vxH

— Davis Cup (@DavisCup) March 7, 2020