Kim Clijsters è tornata nel tour WTA nel torneo di Dubai, dal quale è stata eliminata uscendo a testa altissima dopo la sconfitta contro Muguruza. Adesso la belga si appresta a tornare a giocare in quel di Monterrey, dove affronterà la Konta al primo turno, altro sorteggio non certo benevolo per Kim. La Clijsters ha parlato della sua condizione in continua crescita:

“Sento che sto migliorando. Ho ancora un buon livello in me. Sono ancora in quella fase in cui ho bisogno di trovare il ritmo della partita. Ho giocato un match ufficiale fino ad ora e alcuni set in allenamento. Vorrei giocare più incontri. Questa è l’unica maniera in cui posso allenare certe cose che si imparano solo durante i match. allenamento mi muovo meglio, reagisco meglio, prendo migliori decisioni. Ora deve succedere lo stesso anche durante le partite. Penso che più partite gioco meglio andrà -le parole riportate da Ubitennis-. È un percorso fatto di alti e bassi. Di sicuro ci saranno fallimenti ma è importante come si riesce a gestirli. Sono le situazioni in cui si impara e si migliora di più. Penso che nel passato sono riuscita a farlo bene”.

