A causa dell’emergenza nazionale e internazionale Coronavirus, il GS Alpi, alla luce di quanto sta accadendo in Italia e nel mondo, ritenendo che la situazione generale non permetta la completa sicurezza della manifestazione e della salute dei partecipanti, ha deciso di posticipare la data dell’Evento Granfondo Internazionale Gavia e Mortirolo – Damiano Cunego, inizialmente prevista per il 28 giugno, al 6 settembre 2020.

