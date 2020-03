Dopo il caso registrato con Fernando Gaviria, risultato positivo al Coronavirus diversi giorni fa, un altro ciclista dell’UAE Team Emirates ha annunciato la propria positività al Covid-19. Maximiliano Richeze, compagno di squadra di Gaviria, ha spiegato su Instagram: “sono risultato positivo al Coronavirus, la mia quarantena viene prolungata. Per fortuna non ho avuti sintomi gravi, l’infezione non si è manifestata in modo aggressivo. Grazie ai medici che mi stanno curando, spero di riabbracciare presto la mia famiglia“.

