Le prime indiscrezioni avevano iniziato a trapelare, ma adesso è ufficiale: Fernando Gaviria è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso corridore colombiano in un video postato in rete dalla sua squadra, ovvero la UAE Emirates.

Il corridore è al momento ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni: “ci sono state molte voci sul mio stato di salute, ma sto bene. Sono costantemente monitorato e sono risultato positivo al Coronavirus. Sto bene e sono tranquillo. Ringrazio la squadra e tutti qui in ospedale che si sono presi cura di me così bene. Sono qui per evitare che possa contagiare altre persone e che possa espandersi come succede fuori. Sono tranquillo e speriamo tutto si risolva presto”

