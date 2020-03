Sospiro di sollievo per Egan Bernal, il 23enne colombiano è risultato negativo al Coronavirus dopo aver effettuato il tampone nei giorni scorsi.

Tornato la scorsa settimana in patria dalla Francia, il vincitore del Tour de France 2019 ha deciso di mettersi in quarantena, per evitare qualsiasi rischio: “ho fatto il tampone per il coronavirus e sono risultato negativo. Ma resto a casa in quarantena e invito tutti i miei connazionali a non muoversi. Venivo da una zona a rischio, perché ero in Francia, così mi sono subito messo in quarantena come richiesto. Ho contattato di mia iniziativa il Ministero della Salute per il test. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per contenere quest’emergenza. Siete degli eroi nazionali. Molto più coraggiosi di chi vince un Tour de France“.

