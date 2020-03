La notizia era nell’aria, ma mancava ancora l’ufficialità, che non è tardata ad arrivare: dopo un incontro tenutosi oggi in Prefettura a Siena con i vertici di Rcs Sport, è stato deciso che la Strade Bianche non si correrà sabato.

La classica italiana non si disputerà a causa dell’allarme Coronavirus, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio. I vertici di Rcs, però, sembrano fiduciosi e speranzosi e hanno chiesto all’Uci una nuova data per recuperare l’evento.

