Michael Jordan ed i suoi Chicago Bulls, tornano in tv con una serie che dal 19 aprile sarà disponibile su Netflix per allietare tutti gli appassionati di basket del mondo. Si tratta di una serie in 10 puntate, due ogni lunedì sino all’ultima puntata del 18 maggio. Il nome? “The last dance”, l’ultimo ballo, quello che ha portato al sesto titolo Jordan ed i suoi Bulls dominanti negli anni ’90 nella NBA. La serie, prodotta da Espn, arriverà ovviamente anche in Italia, attesissima dagli appassionati.

