L’esperienza di Pedro Rodriguez con la maglia del Chelsea si concluderà alla fine di questa particolare stagione, segnata dall’avvento del Coronavirus.

Lo ha rivelato lo stesso attaccante spagnolo ai microfoni di Cadena Ser: “a fine stagione lascerò il Chelsea. Il mio contratto si concluderà a giugno, ma adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”.

