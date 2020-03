Il pericolo è serio e reale, dunque la UEFA non ha intenzione di correre rischi. A causa del Coronavirus, PSG-Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse. La sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma alle 21 del prossimo 11 marzo, verrà disputata in un Parco dei Principi deserto, dove non potranno accedere i tifosi. A renderlo noto è la Prefettura di Polizia attraverso un comunicato: “in applicazione delle misure annunciate dal Consiglio di Difesa domenica sera, il prefetto di polizia ha deciso che la partita PSG-Dortmund si svolgerà a porte chiuse”.

