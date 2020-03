Cambio di programma in Spagna: a differenza di quello che si era detto fino a qualche giorno fa sembra che la sfida di Champions tra Barcellona e Napoli si disputerà a porte aperte. A causa dell’allarme Coronavirus, dalla Spagna avevano comunicato che le imminenti sfide di Champione ed Europa League si sarebbero giocate senza spettatori, ma sembra che ciò non valga per la sfida tra Barcellona e Napoli.

“Ad oggi la partita si può giocare normalmente perché Napoli non rientra in una delle zone a rischio e quindi si può disputare la gara nella totale normalità. Le misure precauzionali che vengono prese con alcuni eventi sono quelle che coinvolgono persone provenienti da aree a rischio, per questo motivo alcune partite si giocheranno a porte chiuse“, ha dichiarato il ministro della salute spagnolo Salvador Illa.

Valuta questo articolo