L’UEFA ha reso noti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per la finale di Champions League che si disputerà ad Istanbul. Di seguito il comunicato dell’organo calcistico europeo. “La vendita dei biglietti destinati al pubblico neutrale per la finale di UEFA Champions League 2020 inizia oggi alle 14:00 (CET) esclusivamente su UEFA.com e proseguirà fino al 12 marzo alle 14:00 (CET).

Ai tifosi e al pubblico neutrale sarà destinata la maggior parte dei biglietti per la finale, in programma allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul sabato 30 maggio alle 22 ora locale. Su una capienza netta di 72.000 spettatori, più di 6000 biglietti saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo tramite UEFA.com. Inoltre, 40.000 biglietti (20.000 per ogni finalista) saranno destinati ai tifosi delle squadre qualificate.

Dopo aver consultato l’organo indipendente Football Supporters Europe (FSE), la UEFA ha deciso di applicare gli stessi prezzi e le stesse categorie della finale di UEFA Champions League dell’anno scorso. Il prezzo dei biglietti è già comprensivo di spese di spedizione:

Categoria 4: 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 450 €

Categoria 1: 600 €

Biglietti per diversamente abili: 70 € (biglietto al prezzo di Categoria 4 comprensivo di un biglietto gratuito per un accompagnatore).

I biglietti per il pubblico neutrale su UEFA.com non saranno venduti in ordine di richiesta, ma assegnati tramite estrazione al termine del periodo di presentazione delle richieste.

È possibile richiedere un massimo di quattro biglietti a persona. I biglietti saranno personalizzati e ogni richiedente dovrà inserire i suoi dati personali sul portale. Entro fine marzo 2020, i richiedenti saranno informati via e-mail dell’esito della richiesta, sia in caso positivo che negativo. I tifosi potranno anche controllare lo stato della richiesta sul portale biglietti. I tagliandi saranno consegnati tramite corriere entro metà maggio”.

