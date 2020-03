Sara l’A. Carraro Imoco Conegliano la prima squadra italiana femminile a tornare in campo dopo lo stop all’attività sportiva imposto dall’emergenza Coronavirus. Le pantere di Daniele Santarelli saranno di scena mercoledì sera alla SCHARRena di Stoccarda per affrontare l’Allianz MTV nell’andata dei quarti di finale della CEV Champions League Volley 2020. Una sfida da prendere con le molle per le gialloblù, contro una formazione che per il secondo anno consecutivo, nonostante profondi cambiamenti nel proprio roster, ha centrato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della più importante manifestazione continentale.

‘Ferme’ dal 18 febbraio, quando si imposero al PalaVerde su Nantes, le gialloblù hanno avuto la possibilità di preparare con attenzione il match in Germania e puntano a un risultato positivo per gestire con più tranquillità il ritorno in casa. “E’ da molto tempo che non giochiamo, è stato un po’ strano e ovviamente non vediamo l’ora di scendere in campo, anche se non dipende da noi – racconta Jennifer Geerties, schiacciatrice tedesca delle gialloblù che fino alla scorsa stagione con la maglia dello Schweriner battagliava in Bundesliga proprio con Stoccarda -. Siamo rimaste concentrate su di noi e sul nostro lavoro, abbiamo cercato di mantenere il ritmo durante l’allenamento lavorando serenamente e con molto impegno. Ora l’attenzione è tutta sui quarti di finale con Stoccarda e almeno aver avuto più di una settimana per preparare questa partita sarà positivo per noi, non capita mai normalmente di avere così tanto tempo per studiare il piano-partita”.

Non si disputeranno, com’è noto, i match che coinvolgono Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci. La CEV nella giornata di domenica ha ufficializzato il rinvio delle partite che oppongono le due italiane rispettivamente a Fenerbahce ed Eczacibasi. Stop anche al quarto di finale di ritorno di CEV Cup tra Unet E-Work Busto Arsizio e Dinamo Kazan. Per tutte e tre le gare si attende l’annuncio delle date di recupero.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Gare di andata

Fenerbahce Opet Istanbul – Igor Gorgonzola Novara rinviata

Dinamo Moscow – VakifBank Istanbul martedì 3 marzo

Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi VitrA Istanbul rinviata

Allianz MTV Stuttgart – A. Carraro Imoco Conegliano mercoledì 4 marzo, ore 19.00

Gare di ritorno

Igor Gorgonzola Novara – Fenerbahce Opet Istanbul 11/03

VakifBank Istanbul – Dinamo Moscow 12/03

Eczacibasi VitrA Istanbul – Savino Del Bene Scandicci 11/03

A. Carraro Imoco Conegliano – Allianz MTV Stuttgart 10/03

LE DATE

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16/05

