Obiettivo €100.000. Per contribuire a far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, Bobo Vieri, insieme a Gillette Italia, lancia l’#restoacasalikeabomber, una call to action che invita tutti i suoi follower a seguire la diretta live del nuovo “Casa Vieri Show” che verrà trasmessa sul canale instagram ufficiale di Vieri, venerdì alle 17.00.

Per ogni persona che si collegherà alla diretta, Gillette Italia donerà 1€ (fino al raggiungimento di €100.000) alla Protezione Civile per l’acquisto di apparecchiature necessarie alla cura del Corona Virus, dove necessario in tutta Italia.

Insieme a Vieri parteciperà la moglie Costanza Caracciolo, in collegamento con il comico Andrea Pucci e tanti altri amici e personaggi dal mondo dello sport e dello spettacolo.

