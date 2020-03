“Siamo rimasti bloccati in Africa ma finalmente torniamo a casa! Andremo in quarantena non appena torniamo! State al sicuro tutti!” E’ il messaggio di Caroline Wozniacki, rimasta bloccata in Africa in questo momento delicato a causa del Coronavirus assieme al compagno David Lee. Il caos negli aeroporti è stato totale in questi giorni, con voli cancellati ed il virus che si è diffuso sempre più. Adesso finalmente la coppia potrà tornare a casa e si metterà in quarantena volontaria dopo aver viaggiato in giro per il mondo. Brava Caroline.

