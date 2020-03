Camila Giorgi è tornata in campo quest’oggi, impegnata nel primo turno del torneo WTA di Lione. L’azzurra si è trovata di fronte la bielorussa Lapko all’esordio, un incontro ben gestito da Camila, la quale ha portato a casa il successo senza grandi patemi.

Un 6-3 6-4 nel quale l’azzurra ha messo in luce il suo bagaglio tecnico, proiettandosi al secondo turno con grande fiducia nei propri mezzi. La nota negativa? I 5 doppi falli, numero certamente da limare in vista delle prossime uscite. Adesso la Giorgi se la vedrà con la testa di serie numero 4 e padrona di casa Cornet. Un test probante per Camila, la quale ha dimostrato che se è in palla non deve avere paura di nessuno.

Valuta questo articolo