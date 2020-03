Il calcio è fermo a causa del Coronavirus, ma i rumor di mercato non mancano. In vista della prossima stagione, Barcellona e Manchester City si sono portate avanti con il lavoro dei propri uomini mercato, selezionando Lautaro Martinez come primo nome sulla lista dei desideri alla voce attaccanti. Il ‘Toro’ stava facendo molto bene con la maglia dell’Inter prima dello stop e i suoi 11 gol segnati hanno attirato l’attenzione delle big d’Europa. L’Inter però è intenzionata a fare muro. Il club nerazzurro non ha necessità, nè volontà, di privarsi dei suoi top player e la clausola da 112 milioni sembra essere un buon deterrente anche per due club che non hanno mai badato a spese in passato. La vera sicurezza dell’Inter è però la volontà del calciatore: Lautaro Martinez sta bene a Milano, si sente al centro di un progetto ambizioso e non ha intenzione di andarsene.

