La Roma è il passato, il presente di Radja Nainggolan è il Cagliari, club in cui è in prestito dall’Inter.

Oggi il belga ha affrontato la sua ex società, perdendo 3-4 davanti ai propri tifosi al termine di una partita tutto sommato ben giocata dai rossoblù, costretti comunque ad accontentarsi di una sconfitta. Interrogato nel post gara, Nainggolan non ha lesinato una frecciatina al suo ex club: “ogni anno a Roma sembra essere l’anno zero. È stata una squadra sempre in costruzione, ma direi che non posso dare grandi giudizi perché non ci sono più. Oggi ho visto una Roma con qualche difficoltà, anche se resta sempre una squadra da alta classifica, ma il risultato è questo e bisogna parlare di questo”.

