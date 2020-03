Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari, l’esperienza sulla panchina rossoblù è terminata nel tardo pomeriggio di oggi, quando il presidente Giulini gli ha comunicato la decisione di esonerarlo.

Fatale all’ormai ex allenatore rossoblù la sconfitta subita alla Sardegna Arena ieri contro la Roma, un 3-4 che ha sancito la fine dell’avventura di Maran a Cagliari. Per sostituirlo, il presidente del club sardo sta pensando a Max Canzi, che sta ottenendo ottimi risultati alla guida della Primavera. Potrebbe essere lui il prescelto, anche se non sono da scartare altre ipotesi come quella di Stramaccioni.

Valuta questo articolo