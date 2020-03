Una bufera vera e propria si è abbattuta ieri su Mario Balotelli, protagonista di una lunga diretta su Instagram nel corso della quale gli è scappata una battuta poco felice sulla Juventus.

Immediate le reazioni social nei confronti dell’attaccante del Brescia, che in serata ha reagito duramente, pubblicando il proprio pensiero in una Instagram Story: “qualcuno si è offeso? Pensate alle cose serie e alle situazioni quotidiane che stiamo passando. Ma dove sta lo sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare il virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo“.

Intanto il Brescia poco prima si era dissociato con un comunicato chiarissimo: “la società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a ‘favori’ nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”.

